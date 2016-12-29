«Русгидро» попросило Медведева провести санацию «Пересвета» "Отдельные дочерние и зависимые общества, входящие в группу "Русгидро", размещали средства в депозиты банка"

Компания «Русгидро» обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой провести санацию банка «Пересвет». Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин.

«Мы подтверждаем факт обращения к председателю правительства РФ Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. Отдельные дочерние и зависимые общества, входящие в группу «Русгидро», размещали средства в депозиты банка. Объем остатков этих средств в банке не повлиял на финансовую устойчивость группы», — рассказал он.

«Русгидро» — энергетическая компания, которая занимается производством энергии на базе возобновляемых источников. Государство владеет 67% акций компании. Ранее Владимир Маркин покинул пост официального представителя Следственного Комитета РФ и объявил о своем переходе в «РусГидро». В компании он займет должность первого заместителя генерального директора.