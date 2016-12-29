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29.12.16 / 20:58 Новости / Россия и мир

Украина расширила санкции в отношении крымских компаний

И чиновников

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Украина расширила санкции в отношении крымских чиновников и компаний. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Под ограничительные меры попали, в частности, лица, которые были избраны в Государственную думу России по результатам выборов в Крыму и Севастополе. Санкции распространяются и на компании, работающие в Крыму, которые перерегистрированы по российскому законодательству.

Напомним, страны Запада ввели санкции в отношении РФ в 2014 году из-за ситуации Украины. В ответ Россия ограничила ввоз ряда продукции из стран, которые ввели ограничительные меры.

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