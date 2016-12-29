Сбербанк и «Ростелеком» создадут субфонд коммерческой недвижимости Уставной капитал 4 млрд рублей

Сбербанк и «Ростелеком» реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия. Об этом в Сбербанке рассказали в четверг.

Уставной капитал фонда 4 млрд рублей. Сделку организовал Sberbank CIB. Цель совместного предприятия – «развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов», рассказали в Сбербанке.

Сбербанк через ООО «Сбербанк Инвестиции» внесет 2 млрд рублей и станет 50%-м участником предприятия. Другие банки не будут участвовать в финансировании.

Под управление совместного предприятия переходят 16 объектов коммерческой недвижимости в девяти городах России, в том числе шесть объектов – в Санкт-Петербурге и два – в Московской области. Ранее все эти объекты общей площадью свыше 100 тыс. кв. м находились в собственности ПАО «Ростелеком».

Отметим, в октябре «Коммерсант» писал, что интерес к финансированию недвижимости «Ростелекома» проявляли группа «ПИК», «Гута», Сбербанк, «Газпромбанк» и ВТБ. Кроме того, вкладывать средства намеревался Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также Abu Dhabi Investment Authority. «Ростелеком» тогда ожидал об своей недвижимости доходности в 25-30%.