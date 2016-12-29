В МИД прокомментировали карикатуры Sharlie Hebdo о Ту-154 Карикатуры назвали «кощунственными»

Представитель МИД назвал карикатуры французского сатирического журнала Sharlie Hebdo на крушение Ту-154 кощунственными. Об этом уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов заявил в четверг в социальных сетях.

«Кощунственными карикатурами на трагедию с Ту-154 сотрудники «Шарли Эбдо» окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей», — сказал Долгов. Также публикации прокомментировали в Минобороны. По словам генерал-майора Игоря Конашенкова, обращать внимание на карикатуры журналы «унизительно для нормального человека».

Напомним, французский еженедельник несколько раз публиковал карикатуры, которые вызывали в обществе большой резонанс. Самым громким скандалом было нападение в 2015 году на редакцию вооруженных террористов из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В результате погибли 12 человек.