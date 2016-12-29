Прекращение огня в Сирии произойдет в полночь 30 декабря На это согласны пойти 60 тыс. человек

Армия Сирии прекратит боевые действия в полночь 30 декабря. Об этом в четверг сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Договор о прекращении огня подписали 60 тыс. человек. В переговорах об окончании боевых действий участвовали командиры семи оппозиционных формирований, рассказал министр.

Гарантами перемирия враждующих сторон станут Россия и Турция. В то же время, режим прекращения огня не распространяется на запрещенные в РФ группировки «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусру».

Напомним, Россия начала принимать участие в военных действиях на территории Сирии с осени 2015 года. РФ уже выводила свои войска из этой страны – в марте 2016 года. Однако некоторые военные остались на авиабазе «Хмейми». Всего за время операции погибли 25 российских военных.