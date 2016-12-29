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29.12.16 / 16:35 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный уточнит тоимость стадиона на Крестовском перед Кубком конфедераций

"Деньги еще будут тратиться"

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Смольный подсчитает окончательную стоимость «Зенит-Арены» ближе к Кубку конфедераций. Об этом в четверг сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Деньги еще буду тратиться», — сказал Полтавченко. Он добавил, что «основная сумма средств, которые были и будут затрачены, работают на экономику нашей страны». Губернатор пояснил, что при строительстве стадиона в основном закупались отечественные материалы. «В виде НДС эта стройка заплатила 4,5 млрд рублей», — сказал Георгий Полтавченко.

Напомним, в четверг Смольный сообщил о том, что стадион на Крестовском острове введен в эксплуатацию. До Кубка конфедераций строителям предстоит адаптировать объект под проведение спортивных мероприятий.

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