Смольный уточнит тоимость стадиона на Крестовском перед Кубком конфедераций "Деньги еще будут тратиться"

Смольный подсчитает окончательную стоимость «Зенит-Арены» ближе к Кубку конфедераций. Об этом в четверг сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

«Деньги еще буду тратиться», — сказал Полтавченко. Он добавил, что «основная сумма средств, которые были и будут затрачены, работают на экономику нашей страны». Губернатор пояснил, что при строительстве стадиона в основном закупались отечественные материалы. «В виде НДС эта стройка заплатила 4,5 млрд рублей», — сказал Георгий Полтавченко.

Напомним, в четверг Смольный сообщил о том, что стадион на Крестовском острове введен в эксплуатацию. До Кубка конфедераций строителям предстоит адаптировать объект под проведение спортивных мероприятий.