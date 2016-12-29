В мировой прокат вышел мультфильм «Снежная королева 3» Его сняли в Воронеже, студия Wizart

В мировой прокат вышел мультфильм «Снежная королева 3: огонь и лед». Об этом в четверг сообщили на студии Wizart.

Мультфильм покажут в странах Восточной Европы и Балтии . В его сюжете – приключения выросших Кая и Герды, которые едва не привели мир к катастрофе.

Отметим, мультфильм сняли в Воронеже. Партнером Wizart стала китайская студия Flame Node Entertainment.

Режиссер третьего эпизода – Алексей Цицилин. Предыдущие две части посмотрели жители 130 стран. Первую «Снежную королеву» выпустили в 2012 году, вторую часть «Снежная королева: Перезаморозка» — в 2015 году.

В четверг в «Роскино» сообщили, что российские фильмы в минувшем году собрали мировую кассу в $35 млн. Это в два раза лучше итогов предыдущего года. Однако доля российского кинематографа на мировом рынке выросла всего на 0,1% год к году.