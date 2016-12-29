«Спас-замков» презентовал новую акцию

Компания «Спас-замков» рассказала о ситуациях, когда возникает необходимость в аварийном вскрытии замков, и представила новое акционное предложение. Теперь замена замка после вскрытия обойдется вдвое дешевле.

Аварийное вскрытие замков — операция, в которой возникает необходимость, если механизм износился либо подвергался физическому воздействию. Специалисты компании «Спас-замков» проведут вскрытие замка, не повредив при этом дверную коробку.

Вскрытие механизма при сохранении полной работоспособности механизма практически невозможно. В лучшем случае придется отремонтировать секретный механизм. Компания «Спас-замков» предлагает замену замков по сниженной на 50% цене.

Замена замка необходима при поломке блокировочной системы, утере ключей, въезде в новую квартиру или ремонте. Иногда механизм просто меняют на более совершенный. В некоторых случаях для этого нужно разобрать дверь, а иногда достаточно заменить секретный элемент.

Автомобильные замки также подвержены поломкам. Основными причинами являются поломка электронного блока управления сигнализацией, последствия ДТП, неудачная попытка угона или разряд АКБ.

Вскрытие замков без повреждения двери может выполнить только специалист. Отдельной проблемой является замерзание замка.

57 бригад компании «Спас-замков» работают в Москве и области. Чтобы добраться на место, сотрудникам будет достаточно получаса.

Контакты:

ООО «ПрестижМонтаж»

г. Москва, 2-я Рощинская д. 4, офис 6

+7 (495) 518-58-32

spas-zamkov@yandex.ru