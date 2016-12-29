Владимир Путин подписал указ об упразднении «Спецстроя» Его функции передали Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства («Спецстрой»). Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Такое решение, как отмечается в указе президента, было принято для совершенствования системы государственного управления. Функции «Спецстроя», а также его штат в размере 200 человек, переданы Минобороны РФ. Мероприятия, связанные с реализацией указа, планируется выполнить до 1 июля следующего года.

Напомним, об упразднении «Спецстроя» министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 22 декабря. По его словам, вместо одного ведомства, будет работать восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Сотрудников, которые занимаются вопросами военного строительства, может стать в два раза меньше, отмечал Шойгу.