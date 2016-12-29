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29.12.16 / 22:06 Новости / Политика / Россия и мир

США ввели санкции против РФ за кибератаки

Из страны вышлют российских дипломатов

Фото АБН

Фото АБН

США ввели санкции против России за приписанные ей попытки повлиять на американские выборы путем кибератак. Об этом сообщил в четверг Минфин США.

Ведомство объявило о введении ограничений в отношении ФСБ, ГРУ Генштаба РФ. Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, из США будут высланы 35 российских дипломатических работников.

Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на пожелавших остаться анонимными высокопоставленных чиновников рассказал о планах президент США Барака Обамы ввести новые санкции против РФ. Отмечалось, что санкции коснуться «определенных людей, связанных с российской кампанией по дезинформации». По информации телеканала, администрация Обамы приняла решение о введении ограничений только сейчас, так как глава государстве не хотел выглядеть «защитником Клинтон».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы. Во время своей ежегодной пресс-конференции Обама сказал, что он лично обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой «прекратить вмешиваться» в американскую политику.

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