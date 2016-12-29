Албин пообещал к 1 мая закончить все работы на стадионе на Крестовском Постараются раньше

Все работы на стадионе на Крестовском острове нужно закончить к 1 мая 2017 года. Об этом в четверг журналистам рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент АБН.

«График очень жесткий, нужно все закончить к Кубку конфедераций. Наша внутренняя дата — 1 мая, но постараемся сделать все раньше», — сказал Игорь Албин. Также вице-губернатор признался, что у него на душе праздник оттого, что стадион построили.

Напомним, в понедельник Смольный объявил об окончании строительства стадиона на Крестовском острове. Однако, как стало известно, с генподрядчиком объекта «Метрострой» заключили еще один контракт на сумму 952 млн рублей — на достройку арены. Фонд борьбы с коррупцией обратился в ФАС с просьбой проверить этот контракт. По мнению специалистов ФБК, он был заключен незаконно.

Стадион на Крестовском острове строят с 2007 года. Его общая стоимость – около 44 млрд рублей. На спортивном объекте пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.