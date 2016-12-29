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29.12.16 / 15:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Стадион на Крестовском получил разрешение на ввод – источник

Госстройнадзор одобрил

стадион на крестовском зенит арена питер аренаСтадион на Крестовском острове в Петербурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом в четверг рассказал источник ТАСС.

Источник сообщил, что в Госстройнадзоре разрешение подписали. Ранее заключение о соответствии арене выдал Ростехнадзор.

Отметим, 22 декабря Госстройнадзор продлил разрешение на строительство стадиона и окружающей его инфраструктуры до 31 марта 2017 года. На этот же период рассчитан контракт Смольного и «Метростроя» на второй этап работ на стадионе.

Также в четверг во время визита на стадион ответственный за его достройку вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что все работы точно завершат к 1 мая. Но постараются раньше, заверил Албин.

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