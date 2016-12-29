Стадион на Крестовском острове ввели в эксплуатацию Смольному нужно больше таких объектов

Стадион на Крестовском острове сдан в эксплуатацию. Об этом в четверг журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, передает корреспондент АБН.

«Поручение губернатора выполнено. До конца 2016 года стадион с рабочим названием „Зенит-Арена“ введен в эксплуатацию. Стадион помог в течение полугода мобилизовать строительный потенциал города. Нам нужны такие объекты. Как можно больше», — сказал Албин.

Напомним, стадион на Крестовском острове в Петербурге – один из самых дорогих спортивных объектов в мире. За девять лет его стоимость выросла с 6,7 млрд рублей до 44 млрд рублей. Весной Смольный разорвал контракт с экс-генподрядчиком стадиона «Трансстроем». Власти обвинили компанию в срыве сроков строительства. Новым генподрядчиком стал «Метрострой». В ноябре по подозрению в махинациях при строительства стадиона был задержан бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Он находится под арестом.