Из-за столкновения двух машин в Ставрополье погибли пять человек Погибли пассажиры автомобилей

В Ставропольском крае столкнулись два автомобиля, в результате этого погибли пять человек. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Происшествие случилось в Левокумском районе. Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Среди жертв пешеходов нет.

Напомним, самое крупное российское ДТП произошло в начале месяца в ХМАО. На трассе автобус столкнулся с грузовиком и двумя легковыми машинами. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе дети.