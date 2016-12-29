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29.12.16 / 08:54 Новости / Россия и мир

Из-за столкновения двух машин в Ставрополье погибли пять человек

Погибли пассажиры автомобилей

Фото: v-kurse.ru

Фото: v-kurse.ru

В Ставропольском крае столкнулись два автомобиля, в результате этого погибли пять человек.  Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Происшествие случилось в Левокумском районе. Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Среди жертв пешеходов нет.

Напомним, самое крупное российское ДТП произошло в начале месяца в ХМАО. На трассе автобус столкнулся с грузовиком и двумя легковыми машинами. В результате инцидента погибли 12 человек, в том числе дети.

По материалам: interfax.ru
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