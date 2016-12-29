Суд арестовал президента порта Усть-Луга До 21 января 2017 года

Дзержинский районный суд арестовал президента порта Усть-Луга Валерия Израйлита. Об этом в четверг сообщили в Петербургском городском суде.

Израйлита арестовали до 21 января 2017 года. Его обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Отметим, накануне в Петербурге сотрудники ВСБ после обысков задержали Валерия Израйлита. Его адвокат заявлял, что обыски проходят по уголовному делу, возбужденному в отношении третьих лиц. В самом порту о задержании Израйлита узнали из СМИ. В Усть-Луге подтвердили, что что в компании проходили обыски, а также что Израйлиту предъявили обвинение. «Фонтанка» писала, что Израйлиту вменяют мошенничество на сумму 1,5 млрд рублей.