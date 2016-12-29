Сеть «Тепломагистрали» хотят передать Петербургу После того, как урегулируют претензии ВТБ

Магистральную сеть ЗАО «Тепломагистраль» хотят передать в собственность города. Об этом накануне на заседании Смольного высказались представители администрации города и гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров.

Федоров сказал, что это будет целесообразным, если урегулировать претензии банка ВТБ. Он инвестировал в магистраль 2,9 млрд рублей. В настоящий момент тепловая организация выплатила 3,36 млрд рублей. В 2016 года она также должна перевести в счет «Тепломагистрали» 460 млн рублей.

Отметим, ВТБ – залогодержатель имущества предприятия. Задолженность перед ним планируют погасить до 2020 года.

«Тепломагистраль» — собственник транзитного участка трубопровода от Северо-Западной ТЭЦ до Приморской котельной ГУП «ТЭК СПб». Установленная тепловая мощность составляет 700 Гкал/ч.