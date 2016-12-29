Трамп рассказал о двух главных правилах своей администрации Он собирается "нанимать американцев"

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о двух основных правилах, которым будет следовать его администрация. Политик рассказал о новых принципах в четверг.

«Моя администрация будет следовать двум правилам: покупай американское и нанимай американцев», — написал Трамп. Он добавил лозунг, который использовал в ходе своей предвыборной капании: «Сделать Америку великой вновь!».

Напомним, 26 декабря бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации Трамп может отменить до 70% указов нынешнего главы государства барака Обамы. Он пояснил, что Трамп намерен отменить даже те указы, которые, согласно законодательству, не подлежат отмене или пересмотру. Для этого, по словам Гингрича, политик прибегнет к помощи «сообразительных юристов».