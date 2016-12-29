Все новости

29.12.16 / 09:53 Новости / Россия и мир

Третий «черный ящик» Ту-154 разрушен – СМИ

Его можно частично расшифровать

черный-ящик ту-154

Фото: atsb.gov.au

Третий «черный ящик», который находился в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен. Об этом стало известно в четверг.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что пленка сильно деформирована, однако ее можно расшифровать.

Состояние двух других бортовых самописцев – параметрического и речевого – удовлетворительное. В ближайшее время закончится их расшифровка.

Напомним, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолет рухнул в воду, погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, доктор Елизавета Глинка и ансамбль имени Александрова. Они направлялись в Сирию.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016