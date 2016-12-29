Третий «черный ящик» Ту-154 разрушен – СМИ Его можно частично расшифровать

Третий «черный ящик», который находился в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен. Об этом стало известно в четверг.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что пленка сильно деформирована, однако ее можно расшифровать.

Состояние двух других бортовых самописцев – параметрического и речевого – удовлетворительное. В ближайшее время закончится их расшифровка.

Напомним, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолет рухнул в воду, погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, доктор Елизавета Глинка и ансамбль имени Александрова. Они направлялись в Сирию.