Третий «черный ящик», который находился в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, разрушен. Об этом стало известно в четверг.
«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сообщил источник ТАСС. Он уточнил, что пленка сильно деформирована, однако ее можно расшифровать.
Состояние двух других бортовых самописцев – параметрического и речевого – удовлетворительное. В ближайшее время закончится их расшифровка.
Напомним, катастрофа Ту-154 произошла 25 декабря. Самолет рухнул в воду, погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, доктор Елизавета Глинка и ансамбль имени Александрова. Они направлялись в Сирию.