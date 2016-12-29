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29.12.16 / 13:13 Новости / Россия и мир

Ту-154 распался от удара об дно Черного моря

И практически полностью разрушился

Фото interfax.ru

Фото interfax.ru

Упавший 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны России разрушился из-за удара о поверхность воды и дно Черного моря. Об этом в четверг сообщил глава Минтранса Максим Соколов.

«Было установлено, что самолет при ударе о водную поверхность и об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», — сказал Соколов. Он уточнил, что к настоящему моменту с поверхности воды подняли 19 тел, более 230 фрагментов погибших, а также 13 крупных обломков лайнера.

Напомним, катастрофа произошла у побережья Сочи. Самолет Ту-154 летел в Сирию. На борту находились 92 человека.

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