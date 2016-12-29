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29.12.16 / 11:58 Новости / Общество / Россия и мир

Twitter запустил трансляции панорамных видео

При помощи Periscope

Twitter объявил о запуске видеотрансляций с обзором 360 градусов. О новой возможности в компании рассказали накануне.

Просматривать трансляции могут пользователи обоих сервисов. В настоящий момент  запуск видеотрансляции в формате панорамы доступен только для избранных пользователей.

В компании сообщили, что в ближайшее время возможность запускать такие трансляции будет доступна для большего числа юзеров. Трансляции нового формата будут помечаться специальной меткой Live 360.

Ранее стало известно, что Twitter купил стартап Yes! Глава стартапа Кейт Коулман стал новым исполнительным вице-президентом компании.

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