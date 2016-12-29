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29.12.16 / 08:02 Новости / Общество / Россия и мир

Умерла актриса Дебби Рейнольдс

Причиной смерти стал инсульт

рэйнолдсСкончалась актриса Дебби Рейнольдс, мать ушедшей из жизни 27 декабря актрисы Кэрри Фишер. Об этом сообщил сын Рейнольдс, Тодд Фишер.

Рейнольдс было 84 года. Согласно предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

Добавим, актриса попала в больницу после смерти Кэрри Фишер. Рейнольдс прославилась своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы.

Напомним, Кэрри Фишер, актриса, сыгравшая Лею из саги «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет. Актриса скончалась из-за сердеченого приступа.

По материалам: variety.com
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