В Дагестане задержали сторонников «Исламского государства» Они готовили теракты в России

В Дагестане задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила ФСБ России.

Боевики готовили террористические атаки на территории России. В результате спецоперации задержали семь человек. В местах их проживания обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Отметим, в середине декабря в Самаре ФСБ задержала двух предполагаемых сторонников ИГ. Они готовили теракт в Москве. До этого в РФ задержали десять предполагаемых боевиков, которые планировали серию терактов в Петербурге и Москве. Это уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.