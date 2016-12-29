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29.12.16 / 14:45 Новости / Общество / Россия и мир

В Дагестане задержали сторонников «Исламского государства»

Они готовили теракты в России

Коллаж АБН

Коллаж АБН

В Дагестане задержали сторонников террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщила ФСБ России.

Боевики готовили террористические атаки на территории России. В результате спецоперации задержали семь человек. В местах их проживания обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты.

Отметим, в середине декабря в Самаре ФСБ задержала двух предполагаемых сторонников ИГ. Они готовили теракт в Москве. До этого в РФ задержали десять предполагаемых боевиков, которые планировали серию терактов в Петербурге и Москве. Это уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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