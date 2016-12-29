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29.12.16 / 03:42 Новости / Россия и мир

В Мексике протестуют против роста цен на топливо

С 1 января стоимость горючего вырастет на 20%

мексикаВ Мексике проходят протесты из-за намерения властей поднять цены на дизельное топливо и бензин. Об этом во вторник сообщает газета El Universal.

Как отмечает издание, участников протеста с каждым часом становится больше. Люди с плакатами расположились в городе Сьюдад-Виктория. Участники акции заявили, что рост цен отразится не только на автовладельцах, но и на всем населении.

Добавим, с 1 января власти намерены поднять цены на 20%. Министерство финансов объявило о росте стоимости на горючее на прошлой неделе. В настоящий момент литр бензина марки Magna с октановым числом 87 стоит $0,67, а марки Premium с октановым числом 92 — $0,71.

По материалам: eluniversal.com
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