В Мексике протестуют против роста цен на топливо С 1 января стоимость горючего вырастет на 20%

В Мексике проходят протесты из-за намерения властей поднять цены на дизельное топливо и бензин. Об этом во вторник сообщает газета El Universal.

Как отмечает издание, участников протеста с каждым часом становится больше. Люди с плакатами расположились в городе Сьюдад-Виктория. Участники акции заявили, что рост цен отразится не только на автовладельцах, но и на всем населении.

Добавим, с 1 января власти намерены поднять цены на 20%. Министерство финансов объявило о росте стоимости на горючее на прошлой неделе. В настоящий момент литр бензина марки Magna с октановым числом 87 стоит $0,67, а марки Premium с октановым числом 92 — $0,71.