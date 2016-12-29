В Москве прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154 Это Оксана Батрутдинова

В Москве прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154. Об этом в четверг сообщил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.

Накануне прошли похороны помощницы главы департамента культуры Минобороны Оксаны Батрутдиновой. Ее захоронили на Федеральном мемориальном кладбище в Подмосковье. Родственники других погибших также планируют провести похороны на этом кладбище.

Отметим, Оксана Батрутдинова – одна из первых погибших, которые удалось опознать. Также ранее опознали командира Ту-154 Романа Волкова.