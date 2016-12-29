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29.12.16 / 12:46 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154

Это Оксана Батрутдинова

Фото: livekuban.ru

Фото: livekuban.ru

В Москве прошли похороны первого погибшего в катастрофе Ту-154. Об этом в четверг сообщил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев.

Накануне прошли похороны помощницы главы департамента культуры Минобороны Оксаны Батрутдиновой. Ее захоронили на Федеральном мемориальном кладбище в Подмосковье. Родственники других погибших также планируют провести похороны на этом кладбище.

Отметим, Оксана Батрутдинова – одна из первых погибших, которые удалось опознать. Также ранее опознали командира Ту-154 Романа Волкова.

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