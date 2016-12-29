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29.12.16 / 09:12 Новости / Россия и мир

В Пентагоне заявили об убийстве высокопоставленного боевика ИГ

Аль-Кувейти был одним из ключевых лидеров ИГ в Ракке

игилКак сообщили в Пентагоне, авиационные войска США в Сирии убили одного из высокопоставленных командиров террористической организации ИГИЛ. Об этом в четверг со ссылкой на представителя Пентагона передает AP.

Речь идет об Абу Джандал Аль-Кувейти. Сообщается, что он был одним из ключевых боевиков в Ракке.

Напомним, ранее в международной коалиции заявляли, что для освобождения Ракки и Мосула понадобится около двух лет. Террористы занимают Ракку с 2014 года. В октябре глава Пентагона Эштон Картер заявил о подготовке операции по освобождению сирийского города.

По материалам: ap.org
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