В Пентагоне заявили об убийстве высокопоставленного боевика ИГ Аль-Кувейти был одним из ключевых лидеров ИГ в Ракке

Как сообщили в Пентагоне, авиационные войска США в Сирии убили одного из высокопоставленных командиров террористической организации ИГИЛ. Об этом в четверг со ссылкой на представителя Пентагона передает AP.

Речь идет об Абу Джандал Аль-Кувейти. Сообщается, что он был одним из ключевых боевиков в Ракке.

Напомним, ранее в международной коалиции заявляли, что для освобождения Ракки и Мосула понадобится около двух лет. Террористы занимают Ракку с 2014 года. В октябре глава Пентагона Эштон Картер заявил о подготовке операции по освобождению сирийского города.