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29.12.16 / 19:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге в 2016 году подключили около 4700 новогодних украшений

В следующем году украшать город начнут раньше

новый год украшенияВ Петербурге в этом году подключили порядка 4700 украшений к новогодним праздникам. Об этом в четверг сообщил генеральный директор государственного унитарного предприятия «Ленсвет» Сергей Мителев, передает корреспондент АБН.

Как отметил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, в следующем году украшать Петербург к Новому году и Рождеству Христову начнут раньше, «чтобы создать у горожан новогоднее настроение». В этом году все украшения установили уже к 23 декабря.

Напомним, украшение Петербурга к новогодним праздникам обошлось городу более чем в 250 млн рублей. На главную городскую елку на Дворцовой площади потратили порядка 2,2 млн рублей. Размещение остальных 35 искусственных елей обошлось Петербургу в 30 млн рублей. Демонтаж конструкций намечен на период с 15 января по 14 февраля 2017 года.

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