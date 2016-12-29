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29.12.16 / 14:02 Новости / Россия и мир

Московский метрополитен купит вагоны за 10,5 млрд рублей

Всего планируется купить 144 вагона

Фото АБН

Фото АБН

Московский метрополитен намерен купить вагоны за 10,5 млрд рублей. Информация об этом в четверг на портале госзакупок.

Всего ГУП планирует купить 144 вагона, в том числе 72 промежуточных моторных, и по 36 головных и промежуточных немоторных. Исполнитель должен будет поставить все вагоны до 30 июня 2018 года в электродепо.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 января 2017 года. Итоги торгов подведут 7 февраля.

Напомним, ранее в четверг «Петербургский метрополитен» сообщил о том, что он получил два новых электровоза. Речь идет о моделях 81-581.5. Электровозы прибыли в электродепо «Выборгское».

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