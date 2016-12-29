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29.12.16 / 05:23 Новости / Политика / Россия и мир

Венесуэла выделила средства на закупку оружия в РФ и КНР

В ближайшее время министр обороны отправится в страны для заключения контрактов

Фото: marketsignal.ru

Фото: marketsignal.ru

Власти Венесуэлы выделили средства на закупку российского и китайского оружия. Об этом в среду сообщил президент республики Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер выступил перед ВС страны на торжестве в честь окончания года. В ближайшее время министр обороны Падрино Лопес отправится в РФ и Китай для заключения сделок.

Добавим, Венесуэла – самый крупный покупатель российских вооружений в Латинской Америке.  В период с 2005 по 2013 годы компания «Рособоронэкспорт» заключила с венесуэльским Минобороны 30 контрактов на сумму $11 млрд. По мнению экспертов, оборонные контракты связаны с приходом к власти Уго Чавеса. Именно после его избрания стране в военно-техническом сотрудничестве отказали США.

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