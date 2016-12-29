«Вконтакте» запустила раздел «Истории» с самоуничтожающимися публикациями С фото и видео

Социальная сеть «Вконтакте» запустила «Истории», аналогичные Stories в Instagram. Об этом в четверг рассказали в соцсети.

Публикации раздела будут видны друзьям и подписчикам в течение 24 часов. В «Историях» можно будет опубликовать фото или видео длительностью до 12 секунд.

Обновление недоступно для веб-версии социальной сети, функция действует в приложениях для iOS и Android. О предполагаемом запуске раздела с самоуничтожающимися видео и фото стало известно в конце декабря.

Ранее стало известно о планах социальной сети «Вконтакте» и оператора «Мегафон» создать сотового оператора. Предполагается, что компании будут развивать технологии таргетирования рекламы.