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29.12.16 / 12:57 Новости / Общество / Россия и мир

«Вконтакте» запустила раздел «Истории» с самоуничтожающимися публикациями

С фото и видео

вккСоциальная сеть «Вконтакте» запустила «Истории», аналогичные Stories в Instagram. Об этом в четверг рассказали в соцсети.

Публикации раздела будут видны друзьям и подписчикам в течение 24 часов. В «Историях» можно будет опубликовать фото или видео длительностью до 12 секунд.

Обновление недоступно для веб-версии социальной сети, функция действует в приложениях для iOS и Android. О предполагаемом запуске раздела с самоуничтожающимися видео и фото стало известно в конце декабря.

Ранее стало известно о планах социальной сети «Вконтакте» и оператора «Мегафон» создать сотового оператора. Предполагается, что компании будут развивать технологии таргетирования рекламы.

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