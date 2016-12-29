«Водоканал» в 2016 году реконструировал около 80 км водопроводных сетей Заменили более 3400 единиц арматуры на сетях

Государственное унитарное предприятие «Водоканал» в 2016 году реконструировало порядка 80 км водопроводных сетей. Об этом в четверг сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Александр Данилов, передает корреспондент АБН.

По словам Данилова, в этом году на сетях заменили более 3400 единиц водопроводной арматуры. Также «Водоканалу» удалось снизить количество повреждений в среднем по городу на 13,6%.

Напомним, в этом году среднесуточное потребление холодной воды в городе снизилось на 1,9% по сравнению с прошлогодними показателями. По итогам 2016 года водопотребление составило 128 литров на человека. Также, как сообщил Данилов, «Водоканалу» удалось обеспечить 100%-ное соответствие качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций.