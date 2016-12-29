Водопотребление в Петербурге снизилось на 1,9% год к году Среднесуточное потребление воды составляет 128 литров на человека

Потребление холодной воды в Петербурге в 2016 году снизилось на 1,9% от факта 2015 года. Об этом в четверг сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Водоканал Петербурга» Александр Данилов, передает корреспондент АБН.

Как отметил Данилов, среднесуточное водопотребление в этом году составило 128 литров на человека (в прошлом году удельное потребление холодной воды равнялось 131 литру на человека). Также за 2016 год «Водоканал» обеспечил 100%-ное соответствие качества питьевой воды на выходе с водопроводных линий, сообщил Данилов.

Напомним, согласно отчету «Водоканала», за первые шесть месяцев 2016 года удельное потребление холодной воды в городе составляло 130 литров на человека. Численность обслуживаемого населения увеличилась более чем на 34 тыс. человек, а протяженность водопроводных сетей – на 38,9 км. За первые полгода 2016 года удельное количество повреждений на водопроводной сети снизилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.