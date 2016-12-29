Все новости

29.12.16 / 18:06 Новости / Россия и мир

ВТБ предоставил «ЕвроТрансСтрой» гарантии на 1,5 млрд рублей

До октября 2018 года

втб sk-news.ru _Банк ВТБ предоставил «ЕвроТрансСтрой» банковские гарантии на сумму 1,55 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации.

Банковские гарантии предоставлены до октября 2018 года. Средства пойдут на обеспечение договора на строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург М-11.

Напомним, ранее в четверг «Группа ВТБ» сообщила о росте числа выданных ипотечных кредитов в 1,5 раза. Банки «Группы ВТБ» в период с января по ноябрь 2016 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 320 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 11 месяцев составила 45,5 млрд рублей.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016