ВТБ предоставил «ЕвроТрансСтрой» гарантии на 1,5 млрд рублей До октября 2018 года

Банк ВТБ предоставил «ЕвроТрансСтрой» банковские гарантии на сумму 1,55 млрд рублей. Об этом сообщили в кредитной организации.

Банковские гарантии предоставлены до октября 2018 года. Средства пойдут на обеспечение договора на строительства участка скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург М-11.

Напомним, ранее в четверг «Группа ВТБ» сообщила о росте числа выданных ипотечных кредитов в 1,5 раза. Банки «Группы ВТБ» в период с января по ноябрь 2016 года выдали ипотечных кредитов на сумму более 320 млрд рублей. Чистая прибыль группы за 11 месяцев составила 45,5 млрд рублей.