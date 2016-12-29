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29.12.16 / 23:29 Новости / Политика / Россия и мир

Путин подписал закон о применении силы к заключенным

Первоначальную версию законопроекта правозащитники назвали "законом о садистах"

фсин gazeta.a42.ruПрезидент России Владимир Путин подписал закон о порядке применения силы и спецсредств к заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг.

Из законопроекта исключили право на применение силы для пресечения нарушения осужденными режима содержания. Также, согласно новому варианту, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) запрещено бить заключенных за нарушение правил режима. Физическую силу разрешено применять лишь «в исключительных случаях».

Напомним, законопроект был принят депутатами Государственной думы 21 декабря. Первоначальный вариант документа был принят в октябре 2015 года. Правозащитники назвали законопроект «законом о садистах» и призвали смягчить его. С такой просьбой выступили члены СПЧ, а также представители МВД, Минюста, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и аппарата уполномоченного по правам человека и Государственно-правового управления президента (ГПУ).

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