В 2016 году в Подмосковье ввели в эксплуатацию 28 заправок Из них 21 зарядная станция для электромобилей

По итогам 2016 года в Подмосковье в эксплуатацию ввели 28 объектов топливозаправочного комплекса. Об этом сообщили в министерстве энергетики Московской области.

Из них 21 зарядная станция для электромобилей, один многотопливный автозаправочный комплекс и шесть автозаправочных станций. По словам министра энергетики региона Леонида Неганова, Подмосковье « в скором времени может стать регионом-лидером по разветвленности зарядной сети».

В 2017 году в рамках развития топливозаправочного комплекса в Московской области планируется строительство 24 объектов. Из них: 15 автозаправочных станций, шесть многотопливных автозаправочных комплексов, один склад ГСМ и две зарядные станций для электромобилей. В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта», планируется установить порядка 60 зарядных станций для электромобилей.