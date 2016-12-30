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30.12.16 / 13:39 Новости / Политика / Россия и мир

Россия намерена объявить персонами нон-грата 35 дипломатов из США

Из них 31 работает в Москве, а четыре – в Петербурге

Фото АБН

Фото АБН

Россия намерена объявить персонами нон-грата 35 американских дипломатов. Об этом в пятницу заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в их число попали 31 работник посольства США в Москве и четыре дипломата генконсульства в Петербурге. Глава МИД подчеркнул, что взаимность мер является законом дипломатии и международных отношений.

Предложение поступило к президенту России Владимиру Путину. Если президент одобрит это решение, все 35 человек должны будут покинуть страну. Кроме того, МИД объявил, что собирается запретить американцам пользоваться складом на улице Дорожная и дачей в Сосновом Бору.

Напомним, накануне США объявили о новых санкциях против России. В результате из страны нужно уехать 35 российским дипломатам. Также Белый дом закроет две загородные резиденции российской дипмиссии. Кроме того, в список попали другие ведомства, в том числе Федеральная служба безопасности и Главное управление Генштаба ВС РФ. Отметим, эти меры ранее анонсировали американские СМИ. Санкции решили принять из-за якобы причастности России к хакерским атакам, которые могли повлиять на исход президентских выборов в США.

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