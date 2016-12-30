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30.12.16 / 13:00 Новости / Общество / Россия и мир

Apple планирует начать производство в Индии с апреля 2017 года

В городе Бангалор

appleApple планирует наладить производство в индийском городе Бангалор с апреля следующего года. Об этом в пятницу сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как стало известно изданию Times of India, компания будет производить гаджеты для местного рынка потребителей. Таким образом Apple сможет установить на продукцию конкурентную цену и избежать пошлины на импорт.

Ранее стало известно, что за три дня в период с 25 по 27 декабря число активированных iPhone 7 выросло на 13%. За то же время количество активаций Apple Watch поднялось на 9%. Годом ранее количество активированных «умных» часов от Apple выросло на 20% за тот же период. За три дня пользователи также активировали на 3% больше гаджетов на платформе Android.

По материалам: timesofindia.indiatimes.com
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