Apple планирует начать производство в Индии с апреля 2017 года В городе Бангалор

Apple планирует наладить производство в индийском городе Бангалор с апреля следующего года. Об этом в пятницу сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как стало известно изданию Times of India, компания будет производить гаджеты для местного рынка потребителей. Таким образом Apple сможет установить на продукцию конкурентную цену и избежать пошлины на импорт.

Ранее стало известно, что за три дня в период с 25 по 27 декабря число активированных iPhone 7 выросло на 13%. За то же время количество активаций Apple Watch поднялось на 9%. Годом ранее количество активированных «умных» часов от Apple выросло на 20% за тот же период. За три дня пользователи также активировали на 3% больше гаджетов на платформе Android.