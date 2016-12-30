Баррель Brent торгуется по $56,7 за баррель Упал в цене на 0,3%

Баррель североморской нефти Brent торгуется на межконтинентальной бирже ICE по $56,7 за баррель. Таковы данные в пятницу по фиксингу на 16:00 по московскому времени.

Стоимость нефти за баррель упала на 0,3%. При этом баррель WTI стоит $53,73. Сокращение в цене для этого сорта менее 0,1%.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева отметила, что опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал рост за неделю на 614 тыс. баррелей. Прогноз при этом был на снижение на 2 млн баррелей. Техническая картина говорит о вероятности скорее снижения, чем укрепления прибыльности по нефти, считает Кокорева.