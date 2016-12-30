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30.12.16 / 10:08 Новости / Россия и мир

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно

ММВБ — 2206,04 пункта, РТС — 1150,32 пункта

Фото АБН

Фото АБН

Торги на Московской фондовой бирже в пятницу открылись разнонаправленно. ММВБ — 2206,04 пункта, РТС — 1150,32 пункта.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова указывает на то, что внешний фон в пятницу остается нейтральным. Тем не менее, на игроки на российском рынке намерены «закрыть год на мажорной ноте». Если ММВБ закроется в районе 2200 пунктов, то в начале 2017 возможно продолжение восходящего тренда, считает Соснова.

Токийская фондовая закрылась разнонаправленно. TOPIX прибавил 0,22 пункта до 1518,61 пункта, а JPX-Nikkei 400 опустился на 7,20 пункта до 13614,8 пункта.

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