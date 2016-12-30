Торги на Московской бирже закрылись ростом ММВБ 2232,72; РТС 1152,33

Торги пятницы на Московской бирже закрылись ростом. Индекс ММВБ к концу дня вырос на 1,20% до отметки 2232,72 пунктов, индекс РТС составил 1152,33 пункта, поднявшись на 0,71%.

Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков напомнил, что прибыль по индексам к концу 2016 года оказалась «такой, которой российские инвесторы давно не видели». За год индекс ММВБ вырос с 1761,36 пунктов до 2232,72 пунктов. Поднялся за год и рубль – с 73,59 рублей за доллар в прошлом году до 61,26 в этом, а также 80,434 рубля за евро до 64,70 рублей.