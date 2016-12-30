ЦБ РФ в 2016 году побил рекорд по отзыву лицензий у банков Разрешения на работу лишили 97 банков

ЦБ РФ в 2016 году отозвал лицензии у рекордного числа банков. Об этом в ЦБ рассказали в пятницу.

Всего за год регулятор отозвал лицензии у 97 кредитно-финансовых организаций. В мае 2016 года первый зампред ЦБ Алексей Симановский, ранее курировавший банковский надзор, заявил, что регулятор может закончить работу по оздоровлению банковского сектора до конца 2016 года или до середины 2017 года.

Отметим, в прошлом году лицензий лишились 93 организации. В 2014 году банковский рынок остался без 86 игроков. В 2013 году лицензии отозвали у 32 банков. «Чистка» банковского сектора стала приоритетным направление ЦБ при Эльвире Набиуллиной. Ранее «пиковым» годом по отзыву лицензий был 2006 год – тогда без лицензий остались 59 банков.