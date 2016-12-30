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30.12.16 / 18:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Цирк на Фонтанке передали «Росгосцирку»

Имущество переоформят в течение нескольких месяцев

Фото: teoc.ru

Фото: teoc.ru

Цирк на Фонтанке передали «Росгосцирку». Об этом в пятницу со ссылкой на директора Российской государственной цирковой компании Дмитрия Иванова сообщили в петербургском цирке.

Иванов объявил о передаче объекта на собрании коллектива, рассказали в цирке. Распоряжение о перераспределении федерального недвижимого имущества «Большого Санкт-Петербургского государственного цирка» было издано 30 декабря. Процедура оформления недвижимости и земли будет завершена в течении нескольких месяцев.

Напомним, о том, что петербургский цирк присоединят к «Росгосцирку» до конца года, стало известно в ноябре. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко этот процесс поддержал. Он призвал общественников не мешать Минкульту в принятии решений. Против слияния цирков выступил коллектив петербургского предприятия, общественники и некоторые депутаты. Они уверены, что это может привести к негативным последствиям для Цирка на Фонтанке. Там неоднократно заявляли, что это может привести к печальным последствиям для петербургского цирка.

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