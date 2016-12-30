Цирк на Фонтанке передали «Росгосцирку» Имущество переоформят в течение нескольких месяцев

Цирк на Фонтанке передали «Росгосцирку». Об этом в пятницу со ссылкой на директора Российской государственной цирковой компании Дмитрия Иванова сообщили в петербургском цирке.

Иванов объявил о передаче объекта на собрании коллектива, рассказали в цирке. Распоряжение о перераспределении федерального недвижимого имущества «Большого Санкт-Петербургского государственного цирка» было издано 30 декабря. Процедура оформления недвижимости и земли будет завершена в течении нескольких месяцев.

Напомним, о том, что петербургский цирк присоединят к «Росгосцирку» до конца года, стало известно в ноябре. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко этот процесс поддержал. Он призвал общественников не мешать Минкульту в принятии решений. Против слияния цирков выступил коллектив петербургского предприятия, общественники и некоторые депутаты. Они уверены, что это может привести к негативным последствиям для Цирка на Фонтанке. Там неоднократно заявляли, что это может привести к печальным последствиям для петербургского цирка.