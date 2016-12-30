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30.12.16 / 10:23 Новости / Россия и мир

«Газпром» выделит на строительство «Турецкого потока» 310 млн евро

Средства предоставлены в виде кредита на 3,5 года

газпромКомпания «Газпром» выделит на строительство газопровода «Турецкий поток» 310 млн евро. Об этом сообщили в пятницу в компании.

Средства будут предоставлены в виде займа сроком на 3,5 года компании South Stream Transport B.V. Деньги пойдут на осуществление платжей «по заключенным контрактам на поставку трубной продукции и оборудования, хранение и выполнение строительно-монтажных работ, по другим контрактам».

Отметим, 6 декабря президент Турции подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства «Турецкого потока». Газопровод будет состоять из двух ниток из России в Турцию. Российское правительство одобрило ратификацию соглашения по газопроводу в середине декабря.

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