СМИ: высланные из США дипломаты не могут купить билеты в Москву Почти все билеты раскуплены из-за праздников

Российские дипломатические работники, которых США выслали из страны в рамках санкций, не могут купить билеты из Вашингтона в Москву. Об этом пишет в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сообщил агентству собеседник, пожелавший сохранить анонимность. Он предположил, что дипломаты вынуждены будут лететь из Вашингтона в Нью-Йорк и там покупать билеты в Россию.

Напомним, накануне администрация Барака Обамы ввела санкции против России. В частности, 35 российских дипломатов были признаны персонами нон грата и высланы из страны. В заявлении госдепартамента сказано, что ограничения стали частью «всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США».