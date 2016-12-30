ФБР и МБВ опубликовали доклад о российских хакерах Две кибератаки осуществили российские разведывательные службы

Министерство национальной безопасности США и ФБР опубликовали совместный доклад, в котором рассказали о кибератаках, организованных Россией. Документ был опубликован в четверг.

В нем сказано, что две кибератаки осуществили две группы российских разведывательных служб. Речь идет об атаках, зафиксированных в США летом 2015 года и весной 2016 года. Спецслужбы обозначили их как «продвинутые постоянные сетевые угрозы» (Advanced Persistent Threat, APT) APT28 и APT29.

Сообщается, что хакеры ранее атаковали информационные системы правительственных и исследовательских организаций, университетов и корпораций по всему миру. За кибератаками, как сообщают ведомства, стоят две группы, которые занимались фишингом, распространяя ссылки на поддельные сайты, имитирующие сайты, нужные пользователю.