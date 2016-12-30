Главы МИД России и Турции обсудили сирийский кризис И условились способствовать прекращению огня

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор и обсудили режим прекращения огня в Сирии. Сообщение об это опубликовано в пятницу на сайте российского ведомства.

«Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары и с учетом переговоров министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана 20 декабря сего года», — сказано в публикации. Стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня всеми сторонами, в частности, оппозицией.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил о подписании ряда документов. Правительство Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении боевых действий. Второй документ предусматривал меры по контролю за перемирием. В третьем речь шла о готовности к мирным переговорам.