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30.12.16 / 21:37 Новости / Политика / Россия и мир

Госдеп ничего не ответил на решение Путина по дипломатам

"Нам нечего добавить"

Госдеп СШАВ Госдепартаменте США знают о решении президент РФ Владимира Путина не высылать российских дипломатов, но никак его не комментируют. Об этом пишет в пятницу РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«Мы видели высказывания президента Путина. Нам нечего добавить», — сказал собеседник агентства. Совет национальной безопасности Белого дома также оставил заявление российского лидера без комментариев.

Напомним, ранее Путин заявил, что не будет высылать американских дипломатических сотрудников из России в ответ на санкции США. «Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», — сказал глава государства.

Напомним, накануне в США 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата и высланы из страны. Санкции коснулись также их семей.

По материалам: ria.ru

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