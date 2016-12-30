Госдеп США подтвердил высылку 35 российских дипломатов Их действия признали не соответствующими статусу

Госдепартамент США подтвердил, что 35 российских дипломатических работников будут высланы из страны. Заявление об этом сделал в четверг официальный представитель ведомства Марк Тонер.

«Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника», — говорится в заявлении Тонера. Он пояснил, что дипломаты обнародовали личную информацию об американских коллегах и поставили их жизни под угрозу.

В ведомстве считают, что российские власти препятствуют деятельности американских дипломатических работников. "Принудительное закрытие 28 «американских уголков», где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге", — перечислил Тонер.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на действия Госдепартамента США. Она пообещала, что действия ведомства «немедленно срикошетят» по американским дипработникам.