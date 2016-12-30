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30.12.16 / 04:18 Новости / Политика / Россия и мир

Госдеп США подтвердил высылку 35 российских дипломатов

Их действия признали не соответствующими статусу

Госдеп СШАГосдепартамент США подтвердил, что 35 российских дипломатических работников будут высланы из страны. Заявление об этом сделал в четверг официальный представитель ведомства Марк Тонер. 

«Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника», — говорится в заявлении Тонера. Он пояснил, что дипломаты обнародовали личную информацию об американских коллегах и поставили их жизни под угрозу.

В ведомстве считают, что российские власти препятствуют деятельности американских дипломатических работников. "Принудительное закрытие 28 «американских уголков», где проводились культурные мероприятия и велись занятия по английскому языку; блокирование наших усилий по началу строительства нового, более безопасного здания для нашего генконсульства в Санкт-Петербурге; отклонение запросов на усиление охраны периметра нынешнего устаревшего здания в Санкт-Петербурге", — перечислил Тонер.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на действия Госдепартамента США. Она пообещала, что действия ведомства «немедленно срикошетят» по американским дипработникам.

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