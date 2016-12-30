В госреестр включили первые 10 коллекторских агентств Всего поступило 18 заявлений

В государственный реестр включили первые 10 коллекторских агентств, которые смогут продолжить работу с 1 января следующего года. Об этом сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

По его словам в УФССП всего поступило 18 заявлений. Первыми в реестр включены крупные коллекторские агентства, которые действуют в большинстве регионов России.

Напомним, с 1 января текущего года коллекторские агентства, которые не входят в государственный реестр, не смогут продолжать свою деятельность. За нарушения статей закона о потребительском кредите коллекторов будут привлекать к административной ответственности. Штраф состоит до 2 млн рублей для юридических лиц и до 500 тыс. рублей для физлиц.