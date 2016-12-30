Росстат: Инфляция в декабре составит 0,4% Рост показателя год к году составит 5,4%

Индекс потребительских цен в декабре текущего года вырастет на 0,4% по сравнению с показателем ноября. Об этом сообщили в Росстате в пятницу.

Согласно предварительным данным, рост цен на продовольственные товары составит 0,6%, на непродовольственные — 0,3%.Стоимость услуг вырастет на 0,3%. Рост индекса потребительских цен год к году составит 5,4%.

Согласно прогнозу министерства экономического развития, по итогам текущего года инфляция в России составит 5,6%. Прогноз был изменен в сторону понижения 26 декабря. Прежде ведомство ожидало инфляцию на уровне 5,8%.