Все новости

30.12.16 / 14:15 Новости / Россия и мир

Росстат: Инфляция в декабре составит 0,4%

Рост показателя год к году составит 5,4%

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Индекс потребительских цен в декабре текущего года вырастет на 0,4% по сравнению с показателем ноября. Об этом сообщили в Росстате в пятницу.

Согласно предварительным данным, рост цен на продовольственные товары составит 0,6%, на непродовольственные — 0,3%.Стоимость услуг вырастет на 0,3%. Рост индекса потребительских цен год к году составит 5,4%.

Согласно прогнозу министерства экономического развития, по итогам текущего года инфляция в России составит 5,6%. Прогноз был изменен в сторону понижения 26 декабря. Прежде ведомство ожидало инфляцию на уровне 5,8%.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016