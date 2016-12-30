Объем инвестиций «Водоканала Петербурга» в 2016 году составил 13,3 млрд рублей Средства пошли на строительство Охтинского коллектора и тоннеля ТКК по Бассейной улице

Объем инвестиций государственного унитарного предприятия «Водоканал Петербурга» в 2016 году составил 13,28 млрд рублей. Об этом АБН сообщили представители ГУП в пятницу.

Как отметили в «Водоканале», основными объектами инвестиционной программы в этом году стали Охтинский тоннельный канализационный коллектор, а также кольцующий тоннель ТКК по Бассейной улице. Также денежные средства выделили на строительство второй нитки водопровода вдоль Горского шоссе от развязки с КАД и ЗСД до поселка Горская и на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей.

Напомним, первый этап строительства Охтинского тоннельного канализационного коллектора завершат к 2020 году. Общий расход сточных вод составит около 11 млн кубометров в год. В рамках первого этапа проложат 7,7 км тоннельных км диаметром от 1,2 до 3,1 м.